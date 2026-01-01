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    MultiLink Teleskopstangen D 21 mm | Kärcher

    Grauer Kunststoffadapter mit grünen Akzenten, horizontal ausgerichtet, auf weißem Hintergrund.

    MultiLink Teleskopstangen D 21 mm

    Bestellnummer: 9.212-122.0

    Konus MultiLink System für Stiele und Stangen.
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