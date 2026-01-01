Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm | Kärcher

Mit der Nass-/Trockenbodendüse Adv in DN 35 aus robustem Kunststoff können Flüssigkeiten, Grobschmutz sowie Feinstaub problemlos entfernt werden. Die Bodendüse ist 360 Millimeter breit, umfasst seitliche Laufrollen und ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Die Bürststreifen und Gummilippen können per Clip einfach und schnell gewechselt werden.