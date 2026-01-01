Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-152.0Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
360
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
360 x 220 x 90