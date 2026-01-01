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    Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenbürste mit gelben Akzenten, bestehend aus zwei Teilen, auf weißem Hintergrund.

    Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm

    Bestellnummer: 2.889-152.0

    Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.