Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | Kärcher

Für eine gründliche Nass- und Trockenreinigung sowie zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Nass-/Trockenbodendüse in Nennweite DN 35 und mit 300 Millimeter Breite für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Die Bodendüse aus robustem Kunststoff verfügt über seitliche Laufrollen, Bürststreifen und Gummilippen.