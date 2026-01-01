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    Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | Kärcher

    Schwarze Kärcher Bodendüse mit breitem Saugkanal und Borsten, geeignet für Staubsauger.

    Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm

    Bestellnummer: 6.906-512.0

    Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.