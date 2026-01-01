Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.907-408.0Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Standardnennweite ( )
40
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
360
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
370 x 190 x 75