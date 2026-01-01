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    Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenbürste mit Borsten, seitlich fotografiert, vor weißem Hintergrund.

    Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm

    Bestellnummer: 6.907-408.0

    Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.