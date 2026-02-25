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    Nass-/Trockensauger für Staub und Flüssigkeiten | Kärcher

    NASS-/TROCKENSAUGER

    Unentbehrlich: Nass-/Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen. Egal ob trocken, feucht oder flüssig: Passende Geräte von Kärcher saugen einfach alles. So können Sie die Sauger selbstverständlich als reine Nasssauger oder auch nur als Trockensauger nutzen.

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    Nass-/Trockensauger von Kärcher: konzipiert für den professionellen, gewerblichen Gebrauch

    •  Die NT Tact-Sauger wurden für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk entwickelt und erleichtern Ihren Arbeitsalltag mit maximaler Power. Selbstreinigende Filtersysteme für Handwerkersauger bieten starke Saugkraft auch bei großen Feinstaubmengen.
    • Die Gewerbesauger der Ap-Klasse sind Allrounder und beseitigen Schmutz, egal ob trocken, feucht oder nass. Sie sind beispielsweise für sämtliche Reinigungsaufgaben im Kfz-Gewerbe bestens geeignet.
    • Die robuste Standardklasse überzeugt durch Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Geräte der Standardklasse kommen überwiegend beim Saugen von Flüssigkeiten in der Gebäudereinigung sowie in Hotels und Gaststätten zum Einsatz.
    • Unsere Spezialsauger bieten maßgeschneiderte Lösungen für besondere Einsatzzwecke. Die Sauger mit eingebauter Entsorgungspumpe für Feuerwehren und Baufirmen sowie unser Bäckersauger für das Bäckerhandwerk.
    • Die Sicherheitssauger sorgen für Gesundheitsschutz überall dort, wo Anwender lungengängigen Stäuben der Staubklasse M oder gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir explosionsgeschützte NT-Sauger für die Gefahrenklasse Zone 22 im Sortiment.
    Grafik Nass Trockensauger

    Was ist ein Nass-/Trockensauger?

    Nass-/Trockensauger sind Geräte für das Handwerk, die Industrie sowie das Hotel- und Gastgewerbe. Sie beseitigen sowohl trockenen als auch feuchten Schmutz und Flüssigkeiten. Gerade bei vielseitigen Arbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten sind gewerbliche Nass-/Trockensauger unersetzlich für das Beseitigen von grobem und feinem Schmutz.

    Ob für Flüssigkeiten oder große Mengen Feinstaub – sie unterscheiden sich von normalen Trockensaugern für die private oder gewerbliche Nutzung grundlegend hinsichtlich Art und Menge der Verschmutzungen, die mit ihnen beseitigt werden können. Des Weiteren entsprechen Gehäuse, Rollen, Netzkabel etc. den Anforderungen, die durch den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen an sie gestellt werden.

    Welcher Nass-/Trockensauger ist der richtige?

    Der Professional Produktberater für unsere Nass-/Trockensauger

    Ob nass oder trocken, grob oder fein: Unsere Professional Nass-/Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen und machen sich in vielen Branchen unentbehrlich – Spezialanwendungen inklusive.

    Zum Berater für Nass-/Trockensauger
    Nass-/Trockensauger Berater

    Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Produktberater

    Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

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    Feinstaubsauger mit Filterabreinigung

    Höchste Qualität ist kein Zufall, sondern harte Arbeit. Gerade auf Baustellen und in Handwerksbetrieben sammelt sich trockener Staub in hohen Mengen, es entstehen Sägespäne, Materialreste fallen auf den Boden und setzen sich in Maschinen fest. Unsere Feinstaubsauger sind genau auf diese Anforderungen zugeschnitten. Die patentierte Filterabreinigungstechnologie Tact ermöglicht das Saugen von großen Feinstaubmengen, ohne dass eine Filtertüte verwendet werden muss. So kann die ganze Größe des Saugbehälters genutzt werden und es fallen keine Kosten für Filtertüten an. Die Saugleistung bleibt dabei konstant hoch, sodass hocheffizient ohne Unterbrechungen gearbeitet werden kann – sowohl bei der Direktabsaugung am Elektrowerkzeug als auch bei der Aufnahme von abgelagerten Stäuben.

    Unsere Sauger der Ap-Klasse mit halbautomatischer Filterabreinigung sind für kleine bis mittlere Feinstaubmengen konzipiert. Natürlich kommen sie auch mit Grobschmutz und Flüssigkeiten bestens klar – echte Allrounder eben.

    Person benutzt Kärcher Feinstaubsauger mit Filterabreinigung auf Baustelle
    Person benutzt Kärcher Nasssauger auf Fliesenboden im Autohaus

    Nasssauger

    Große Flüssigkeitsmengen sind ohne Nasssauger schwer zu entfernen. Nässe schadet dem Boden und stellt aufgrund der Rutschgefahr eine Unfallquelle dar. Mit unseren Nasssaugern sind das Herausforderungen, die Spaß machen. Egal ob bei der Grundreinigung von Fußböden oder beim Beseitigen von ausgelaufenen Flüssigkeiten – alle unsere Nass-/Trockensauger beseitigen kleine bis große Flüssigkeitsmengen schnell und zuverlässig. Wenn mit einem Gerät überwiegend nass gesaugt werden soll, sind unsere Sauger der Standardklasse die richtige Wahl.

    Sicherheitssauger: Schadstoffe einfach wegsaugen

    Sicherheitsstaubsauger sorgen für ein gutes Gefühl. Mit ihnen saugen Sie gesundheitsgefährdenden Schmutz einfach auf – und zwar richtig. Wenn Sie in einem Umfeld mit lungengängigem Feinstaub arbeiten, mit krebserregenden Materialien zu tun haben oder gar Asbeststaub ausgesetzt sind, sollten Sie zu Kärcher Sicherheitssaugern greifen. So arbeiten Sie nachhaltig und gesund. Zertifizierte Flachfaltenfilter der Staubklasse H halten die eingesaugten Stoffe dort, wo sie hingehören – im Bauche des Saugers. Unser patentiertes Tact-Filterabreinigungssystem ermöglicht Ihnen langes und kraftvolles Saugen. Wenn Sie Schadstoffe einfach und sicher wegsaugen, dann können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Arbeit.

    Person benutzt Kärcher Sicherheitssauger in Lackiererei
    Grafik Nass-/Trockensauger

    Wie funktioniert ein Kärcher Nass-/Trockensauger?

    Um den hohen Ansprüchen der Anwender auf Baustellen sowie in Werkstätten und Industriebetrieben gerecht zu werden, bieten die Kärcher Nass-/Trockensauger je nach Schmutzart verschiedene Funktionsprinzipien.

    Es wird zwischen trockenen und nassen Verschmutzungen unterschieden, wobei dabei die spezifische Beschaffenheit des Schmutzes eine wichtige Rolle spielt. Handelt es sich um grobkörnigen oder staubigen Schmutz? Ist die Verunreinigung dünnflüssig oder zähflüssig? Für Verschmutzungen jedes Aggregatzustands zwischen fest und flüssig gibt es den passenden Kärcher Nass-/Trockensauger. 

    Funktion bei nassen Verschmutzungen

    Durch den im Behälter erzeugten Unterdruck des Bypassgebläses wird Flüssigkeit über einen Saugschlauch in den Behälter transportiert. Um zu verhindern, dass Flüssigkeiten bei Überfüllung in das Gebläse gelangen, unterbricht ein mechanisches Schwimmersystem den Saugluftstrom, indem ein Schwimmer den Saugkanal verschließt bzw. eine elektronische Abschaltautomatik den Sauger abschaltet.

    Mechanische Schwimmersysteme bei nassen Verschmutzungen

    Mechanische Schwimmersysteme

    Wenn die Flüssigkeit im Behälter ansteigt, drückt das System den Schwimmer so lange nach oben, bis er den Saugkanal verschließt und somit ein Überfüllen verhindert, was zu einem Fluten des Sauggebläses führen würde.

    Elektronische Schwimmersysteme Detailaufnahme

    Elektronische Schwimmersysteme

    Wenn die Flüssigkeit im Behälter die elektrisch leitenden Kontakte miteinander verbindet, schaltet sich das Gerät ab, um ein Überfüllen zu verhindern.

    Funktion bei trockenen Verschmutzungen

    Durch ein Bypassgebläse wird ein Unterdruck im Behälter erzeugt, der Stäube über einen Schlauch in das Behälterinnere transportiert. Dadurch werden die Verschmutzungen über einen Flach- oder Patronenfilter abgeschieden bzw. filtriert. Mit der Zeit setzt der Staub den Filter zu, wodurch die Saugkraft gemindert wird. Um dies zu verhindern, gibt es (modellabhängig) die Möglichkeit, den Filter halb- oder vollautomatisch zu reinigen. Hierbei wird kurzfristig ein Luftstrom erzeugt, der den Filter von der sauberen Seite durchströmt und somit den Filter abreinigt. Durch die konstruktive Anordnung des Saugstutzens am Behälter wird der Schmutz in eine rotierende Bewegung versetzt, wodurch sich schwere, grobe Partikel direkt am Behälterboden absetzen (zyklonartig).

     

    Was bringt die halb- und vollautomatische Filterabreinigung?

    Um einen Saugkraftverlust beim Saugen von Stäuben ohne Einsatz einer Filtertüte zu minimieren, muss der Filter regelmäßig gereinigt werden. Um dies komfortabel zu ermöglichen, besitzen viele Sauger eine integrierte Filterabreinigung.

     

    Vorteile der automatischen Filterabreinigung

    • Konstant hohe Saugleistung
    • Kein Ausbauen des Filters notwendig
    • Kein Kontakt mit dem Schmutz
    • Kein Einatmen von Staub bei der Filterabreinigung
    • Keine mechanische Beanspruchung durch z. B. Ausklopfen
    • Einsparung von Arbeitszeit
    • Verminderung von Fehlanwendungen
    • Kostenersparnis, da keine Filtertüten verwendet werden müssen
    • Ausnutzung des gesamten Behältervolumens (im Gegensatz zur Nutzung mit Filtertüte)
    • Dadurch muss der Behälter weniger häufig geleert werden
    Nahaufnahme All Purpose

    AP

    All Purpose

    Bei der halbautomatischen Filterabreinigung Ap kann der Anwender selbst die Abreinigungsintervalle bestimmen. Hierzu drückt er den Knopf bei eingeschaltetem Gerät 3-mal impulsartig – vorzugsweise mit geschlossenem Saugstutzen (Power-Abreinigung).

    Nahaufnahme Nass-/Trockensauger Triggered Air Cleaning Technology

    Tact-Staubklasse L

    Triggered Air Cleaning Technology

    Bei der automatischen Filterabreinigung Tact bei Geräten der Staubklasse L kann das Filterabreinigungsintervall in 2 Stufen gewählt werden. Auf der MIN-Einstellung (3) erfolgt die Abreinigung alle 60 Sekunden. Auf der MAX-Stufe (2) erfolgt die Abreinigung alle 15 Sekunden. Beim Saugen von Flüssigkeiten oder bei der Arbeit mit Filtertüten bleibt die Tact-Funktion ausgeschaltet (1).

    Standaufnahme Nass-/Trockensauger Triggered Air Cleaning Technology

    Tact-Staubklasse M/H

    Triggered Air Cleaning Technology

    Bei der automatischen Filterabreinigung Tact bei Geräten der Staubklassen M und H wählt das Gerät das ideale Filterabreinigungsintervall selbst. Eine elektronische Differenzdruckmessung entscheidet, ob die Abreinigung alle 7, 15, 60 Sekunden oder gar nicht erfolgt.

    Schematische Darstellung Kärcher Triggered Air Cleaning Technology

    Sicherheit ist eine „Tact“-Frage

    Wir wollen dazu beitragen, Arbeiter im Baugewerbe vor den Gefahren von Feinstaub zu schützen. Deshalb haben wir eine Reihe von Staubsaugern entwickelt, die nassen und trockenen Schmutz und Staub aufnehmen können – optional direkt an der Staubquelle mittels Span- und Staubabsaugung. Mit unserer neuesten Generation an Nass-/Trockensaugern der Tact-H- und -M-Klasse sind wir noch einen Schritt weiter gegangen.

    Wofür steht „Tact“? Triggered Air Cleaning Technology

    Durch eine Vielzahl von Funktionen wie unserem neuen sensorgesteuerten, automatischen Filterabreinigungssystem (Tact) erkennen Kärcher Professional Staub- und Trockensauger, wann der Flachfaltenfilter gereinigt werden muss – dann kehren sie den Luftstrom kurz um und blasen Luft durch den Filter. Deshalb kann der Benutzer ohne Verlust an Saugleistung unterbrechungsfrei arbeiten. Dieses revolutionäre System führt zu nie dagewesenen Staubmengen, die ohne manuelle Filterabreinigung aufgesaugt werden können, sowie zu deutlich weniger Lärmbelästigung, wenn nur geringe Staubmengen auftreten.

    Die leistungsstarken Tact-Staubsauger sind aufgrund dieser hocheffizienten Filterabreinigung sowohl für typische als auch für gefährliche Stäube geeignet. Die Filter haben eine einmalige Standzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A). Erst dann müssen sie gewechselt werden. Dies bedeutet längeres ununterbrochenes Arbeiten mit konstanter Saugleistung wie auch besseren Schutz gegen Feinstaub.

    Überblick der Geräte-Features eines Kärcher Nass-/Trockensaugers

    Überblick der Geräte-Features

    1. Zentraler Drehschalter zur bedarfsorientierten Einstellung der Filterabreinigung

    2. Saugschlauchanschluss im Gerätekopf für größeres Nettovolumen und einfache Entleerung

    3. Robuster Behälter mit Bumper und Griffmöglichkeit für lange Lebensdauer und bequemes Handling

    4. Kofferablage und Fixierungslösung für Werkzeugboxen

    5. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung für sichere Fixierung verschiedener Schläuche

    6. Seitliche Aufbewahrung von Fugendüse und Werkzeugmuffe für absolute Verliersicherheit

    7. Große und stabile Metall-Lenkrollen für beste Mobilität auch im harten Baustelleneinsatz
    Überblick der Zubehör-Features eines Kärcher Nass-/Trockensaugers

    Überblick der Zubehör-Features

    1. Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz für optimale Kompatibilität zum Elektrowerkzeug

    2. Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung

    3. Ergonomischer Krümmer mit Griffbereich aus Weichkomponente für angenehmes Arbeiten

    4. Verbessertes Clipsystem für einfachen Wechsel, zum Beispiel von Krümmer zu Werkzeugmuffe

    5. Schmutzunempfindlicher Bajonettverschluss für müheloses Trennen des Schlauchs vom Gerät

    Professional-Nass-/Trockensauger: Staubklassen. Wofür stehen die Klassen L, M und H?

    Staub ist ein komplexes Gemisch aus Luft und festen Teilchen unterschiedlicher Größe und Form. Auch die chemische Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften können sehr verschieden sein. Anhand dieser Größen wird Staub je nach Gefahrenstufe in die Klassen L, M oder H eingeteilt. Auch Fasern wie die besonders gefährlichen Asbest- und Mineralfasern (wenn < 5 μm) können in die tieferen Atemwege vordringen. Deshalb ist die genaue Kenntnis der einzelnen Staubklassen wichtig, um nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung den richtigen Sauger auswählen zu können.

     

    L-Klasse

    Staubsauger der Klasse L eignen sich besonders zum Absaugen von Weichholz-, Kalk- und Gipsstäuben. Stäube der L-Klasse stellen ein mäßiges Risiko dar. Für deren Entsorgung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen vorgeschrieben.

    M-Klasse

    Das Upgrade zur L-Klasse. Eignet sich zum Absaugen von durch folgende Materialien erzeugten Staub und Schmutz: Harthölzer, Plattenwerkstoffe, Farbstaubpartikel, Keramik, Beton und Ziegelstein. Die M-Klasse ist die unterste gesetzlich vorgeschriebene Klasse für den Betrieb auf Baustellen.

    H-Klasse

    Staubsauger der Klasse H eignen sich zur Aufnahme großer Mengen von sicheren sowie gefährlichen / stark krebserzeugenden Stoffen wie Asbeststaub, Blei, Kohle, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium und Schimmel.

    Staubklasse

    Max. Durchlassgrad (Permeationsrate)

    Geeignet für

    Anwendung für

    L

    ≤ 1,0 %

    • Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³
    • Kalkstäube
    • Gipsstäube

    M

    < 0,1 %

    • Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³
    • Holzstäube bis max. 1200 W/50 l
    • Holzstäube (Buche, Eiche)
    • Lackstäube
    • Keramikstäube
    • Stäube von Kunststoffen

    H

    < 0,005 %

    • Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³
    • krebserregende Stäube (§ 35 GeStoffV)
    • krankheitserregende Stäube
    • krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.)
    • Schimmel, Bakterien
    • Keime
    • Formaldehyd

    Zusatzanforderung Asbest*

    < 0,005 %

    • asbesthaltige Stäube
    • Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden

    Explosive Stäube (ATEX-Zone 22)

    Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen

    • Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22
    • Papierstäube
    • Mehlstäube

    Klasse in jeder Klasse. Ein Sauger ist immer nur so gut wie sein Filter.

    Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit.

    Kerzenfilter Wood für einmotorigen Kärcher Tact-Sauger

    Kerzenfilter Wood

    Unser Kerzenfilter passt in jeden einmotorigen Kärcher Tact-Sauger der neuen Generation. Die 8 Kerzen mit PTFE-Beschichtung funktionieren höchst effizient bei Holz- und Faserstaub aller Art. Staubklassen-M- und -L-zertifiziert. Garantierte Staubabscheidungsrate: 99,9 %.

    • Ermöglicht erstmals das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte
    • Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!)
    • Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher

    Staubklasse: M + L

    Flachfaltenfilter Safety/HEPA für Kärcher Nass-/Trockensauger

    Flachfaltenfilter Safety/HEPA

    Der erste abreinigungsfähige H-Filter für Nass-/Trockensauger. Einstufig und exklusiv nur bei Kärcher. Staubklasse-H-zertifiziert. Garantierte Staubabscheidungsrate: 99,995 % (HEPA).

    • Geeignet für das Saugen von gesundheits-gefährdenden und explosiven Stäuben
    • Der neue PTFE-H-Filter ist der erste abreinigbare H-Filter im Markt. Er ermöglicht damit auch das Saugen großer Mengen Feinstaub ohne Filtertüte
    • Beim Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben muss mit Sicherheitsfilterset oder Entsorgungssack gearbeitet werden

      Staubklasse: H
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    Flachfaltenfilter Ultimate

    Für wirklich staubintensive Anwendungen, wie zum Beispiel Abschleifen von frischem Beton oder Umgang mit Tonern, haben wir die beste Filterlösung: unseren PTFE-Filter. Verwendbar in allen neuen NT Tact-Modellen. Staubklassen-M- und -L-zertifiziert. Garantierte Staubabscheidungsrate: 99,9 %.

    • Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher
    • Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit
    • Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!)


    Staubklasse: M+L

    Flat pleated filter Wet & Dry_update

    Flachfaltenfilter Wet & Dry

    Unsere neuen NT Tact-Sauger verfügen serienmäßig über diese PES-Filter, die bei nassen wie trockenen Anwendungen sehr gute Ergebnisse bringen. Staubklassen-M- und -L-zertifiziert. Garantierte Staubabscheidungsrate: 99,9 %.

    • Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher
    • Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit
    • Gut geeignet bei häufigem Wechsel zwischen Nass- u. Trockensaugen


    Staubklasse: M+L

    Flat pleated filter Dry_update

    Flachfaltenfilter Dry

    Diese Papierfilter sind für trockene Anwendungen auch preislich eine gute Wahl. Verwendbar in allen neuen NT Tact-Saugern. Staubklassen-M- und -L-zertifiziert. Garantierte Staubabscheidungsrate: 99,9 %.

    • Hohe Saugleistung beim Saugen von Feinstaub
    • Hoher Staubruckhaltegrad
    • Nach dem Saugen von Flüssigkeiten, muss der Filter getrocknet werden!


    Staubklasse: M+L

    Feinstaub auf Baustellen

    Baustaub ist ein allgemeiner Begriff, der die Staubarten beschreibt, die typischerweise bei Arbeiten in der Baubranche auftreten. Werden sie nicht richtig kontrolliert, können sie Ihre Atmung ernsthaft beeinträchtigen und Ihrer Gesundheit schaden. Die neuen Nass-/Trockensauger von Kärcher zeichnen sich durch eine verbesserte Filtertechnologie aus, die dazu beiträgt, den um Sie herum existierenden Staub zu kontrollieren und Sie sowie andere davor zu schützen.

    Was ist Baustaub?

    Baustaub ist ein allgemeiner Begriff, der die Staubarten beschreibt, die typischerweise bei Arbeiten in der Baubranche auftreten. Diese Stäube sind nicht nur störend. Werden sie nicht richtig kontrolliert, können sie Ihre Atmung ernsthaft beeinträchtigen und Ihre Gesundheit schädigen. Bei längerer Belastung können einige Staubarten lebensbedrohliche Lungenerkrankungen verursachen und sogar zum Tod führen.

    Wir wissen über die alltäglich in der Atmosphäre schwebenden Feinstaubpartikel, wie menschliche Hautzellen, Textilfasern und tatsächlich auch verbrannte Meteoritpartikel, Bescheid. Die Arbeiter im Baugewerbe sind allerdings mit weitaus gefährlicheren Staubarten konfrontiert.

    Es gibt 3 große Staubkategorien, die beim Schneiden, Feilen, Schleifen oder sonstigen Aufbrechen von Materialien entstehen:

    Quarzstaub

    Quarzstaub

    Beton, Ziegel, Fliesen, Mörtel und Sandstein (auch als „lungengängiges kristallines Silikat“ bekannt)

    Holzstaub

    Holzstaub

    Weichholz, Hartholz und Holzprodukte wie MDF und Sperrholz

    Stäube mit geringerer Toxizität

    Stäube mit geringerer Toxizität

    Gips (z. B. in Gipskartonplatten), Kalkstein, Marmor und Dolomit

    Absaugen statt Abhusten

    Unsere Lunge ist einfach nicht für Feinstaub gebaut. Schon gar nicht für große Mengen. Und die sind extrem gefährlich. Deshalb stehen die chronischen Lungenerkrankungen auf Platz 3 der Krankheitsstatistik. Die Behandlungskosten betragen viele Milliarden Euro. Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit wert?

    Welchen Staub atme ich ein?

    • Quarz- und Asbeststaub sind besonders gefährlich und können Krebs erzeugen.

    • Giftiger oder krebserregender Staub von Blei, Cadmium, Vanadium oder Mangan schädigt nicht nur die Lunge, sondern andere Organe wie die Leber oder Milz. Staub dieser Art entsteht unter anderem beim Schweißen.

    • Holzstaub zum Beispiel von Eiche und Buche, kann langfristig Nasenkrebs hervorrufen.

    • Allergener Staub ist meist pflanzlichen oder tierischen Ursprungs und tritt zum Beispiel bei Reinigungsarbeiten an oder in Gebäuden auf, die mit Vogelkot verunreinigt sind. Auch Schimmelpilze und Mikroorganismen können Allergien verursachen.

    • Fibrinogener Staub führt zur Bildung von Narben und nach häufiger Einwirkung über lange Zeit zu einem fortschreitenden Umbau des Lungengewebes. Durch Quarz und Asbest verursachte Staublungen gehören zu den häufigsten anerkannten Berufskrankheiten.
    Person atmet Baustaub aus der Luft

    Vermeidung ist immer der beste Schutz

    Staub, der gar nicht erst entsteht, kann auch niemanden gefährden. Es gibt viele Möglichkeiten, Staub zu vermeiden. Und wenn wir ihn nicht vermeiden können, dann können wir ihn binden, absaugen oder ihm durch Schutzkleidung und Atemschutzmasken den Weg in unsere Lunge versperren.

    Staubvermeidung auf Baustellen mit Hilfe von Kärcher Nass-/Trockensaugern

    Was kann ich tun, um Staub zu vermeiden:

    • Staub direkt bei der Entstehung absaugen. Viele Elektrowerkzeuge besitzen Stutzen für den Anschluss an einen Sauger. Sauger mit Anschlusssteckdosen schalten sich automatisch ein, wenn das angeschlossene Elektrowerkzeug startet. Immer einen geeigneten Filter verwenden.
    • Staubarme Arbeitsverfahren einsetzen, z. B. Nass- oder Feuchtbearbeitung.
    • Staub mit Wasser binden z. B. bei Abbrucharbeiten und Schleifarbeiten im Freien.
    • Staubarme Produkte verwenden z. B. Mörtelpellets, Transportbeton und Fertigputz.
    • Unnötiges Aufwirbeln von Staub vermeiden. Statt Trockenkehren und Abblasen besser Sauger und Kehrsaugmaschinen einsetzen.
    • Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlassen und nutzen.
    • Arbeitsplätze regelmäßig reinigen, Arbeitsräume ausreichend lüften, Arbeitskleidung sauber halten.
    • Abfälle sofort und staubfrei beseitigen.
    • Absaugleistung von Saugern regelmäßig prüfen. Filter nach Bedarf reinigen oder austauschen. Verwenden Sie Sauger mit automatischer Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung.
    • Schutzkleidung und Atemschutzmasken tragen. Bei staubintensiven Tätigkeiten eine Selbstverständlichkeit, aber auch bei geringerer Staubbelastung sollten Sie immer zumindest einen geeigneten Atemschutz tragen.
    BG-BAU Förderung für die Kärcher Nass-/Trockensauger

    Förderung der BG-BAU für Ihren Bauentstauber sichern

    Profitieren Sie von der attraktiven BG-BAU Förderprämie für unsere Kärcher Sicherheitssauger der Staubklasse M + H. Sicherheitssauger oder Vorabscheider kaufen, Rechnung & Antrag auf Erstattung bei der BG-BAU einreichen und Anteil des Kaufpreises zurückerhalten. Mehr zur Förderung erfahren

    Kärcher Sicherheitssauger sorgen effektiv für die Vermeidung von Staub auf Baustellen. Damit sind Sie bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt und reduzieren nachhaltig Gesundheitsrisiken. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.