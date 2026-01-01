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    Nassfilterbeutel | Kärcher

    Fünf weiße Staubsaugerbeutel mit schwarzem Kunststoffanschluss, nebeneinander gestapelt.

    Nassfilterbeutel

    Bestellnummer: 6.904-211.0

    Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.