Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | Kärcher

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Bestellnummer: 4.115-006.0Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.4