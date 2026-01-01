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    Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | Kärcher

    Kärcher Rohrreinigungsset mit langem Metallrohr und transparentem Schlauch, auf weißem Hintergrund.

    Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen)

    Bestellnummer: 4.762-022.0

    Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung