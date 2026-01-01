10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp L | Kärcher

    Grauer Kärcher Nass-/Trockensauger mit gelben Akzenten, langem Schlauch und Bodendüse auf weißen Hintergrund.

    Akku-Nass-/Trockensauger

    NT 22/1 Ap Bp L

    Bestellnummer: 1.528-130.0

    • 22-l-Behälter, kompaktes Design, geringes Gewicht, Staubklasse L
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Akku-Gerät 36-V-Plattform
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry
    Angebot anfordern