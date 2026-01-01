Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp L | Kärcher

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Akku-Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.528-130.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)
22
Behältermaterial
Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A))
70
Luftmenge (l/s)
57
Vakuum (mbar / kPa)
152 / 15.2
Aufnahmeleistung (W)
575
Standardnennweite ( )
35
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 150
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 31 max. 24
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
58 81
Ladestrom (A)
6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
8.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
401 x 372 x 499
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete