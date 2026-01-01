Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht. Damit eignet er sich ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben in unterschiedlichen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten lassen sich dank halbautomatischer Filterabreinigung in Kombination mit dem feuchtigkeitsunempfindlichen PES-Patronenfilter mühelos aufnehmen. Da der Saugschlauchanschluss direkt im Gerätekopf integriert ist, wird das Behältervolumen optimal genutzt. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.

Geringes Gewicht und kompakte Maße Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Halbautomatische Filterabreinigung Ap Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 50 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: ist auschwaschbar und ermöglicht das Saugen ohne Filtertüte. Halbautomatische Filterabreinigung Ap für längere Filterlebensdauer. Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Auswaschbarer PES-Patronenfilter. Saugschlauchanschluss im Gerätekopf Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens. Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.