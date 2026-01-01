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    Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L | Kärcher

    Grauer Kärcher Nass- und Trockensauger mit gelben Akzenten, auf Rollen, mit langem Saugrohr und Bodendüse.

    Nass-/Trockensauger

    NT 22/1 Ap L

    Bestellnummer: 1.378-600.0

    • 22-l-Behälter, geringes Gewicht, Staubklasse L
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter
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