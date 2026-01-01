Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.378-600.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
72
Vakuum (mbar / kPa)
249 / 24.9
Behälterinhalt (l)
22
Behältermaterial
Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)
1300
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
6
Schalldruckpegel (dB(A))
71
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
380 x 370 x 480
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete