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    Nass-/Trockensauger NT 27/1 Advanced | Kärcher

    Kärcher Nass- und Trockensauger mit grauem Gehäuse, schwarzem Deckel und gelben Akzenten, auf Rollen mit langem Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 27/1 Advanced

    Bestellnummer: 1.428-520.0

    • 27-l-Behälter, kompaktes Design, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall, Bumper
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter