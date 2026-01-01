Nass-/Trockensauger NT 27/1 Advanced | Kärcher

Der NT 27/1 Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonenderes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf welcher, wie auch das Gehäuse, aus schlagfestem Kunststoff gefertigt ist. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt.

Integrierte Zubehöraufbewahrung Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite. Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit. Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar. Stabile Verschlusslaschen aus Metall Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger. Robuster Bumper Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar. Mechanische Schwimmerabschaltung Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.