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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L | Kärcher

    Kärcher Nass- und Trockensauger mit langem Saugrohr und grauem Gehäuse, gelben Akzenten und Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Ap Te L

    Bestellnummer: 1.148-231.0

    • 30-l-Behälter, Staubklasse L, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry, Werkzeugmuffe