Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te M | Kärcher

Die auf Baustellen und in Werkstätten anfallenden Feinstäube aller Art beseitigt der NT 30/1 Ap Te M zuverlässig und sicher. Der kompakte Sauger mit halbautomatischer Filterabreinigung verfügt über einen feuchtigkeitsunempfindlichen Flachfaltenfilter „Wet & Dry“ aus PES-Faser-Material zum Saugen von Feinstaub, Flüssigkeiten und Grobschmutz der Staubklasse M und garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Die integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das komplette Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) prädestinieren den Sauger für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Die Bedienung des Geräts ist ausgesprochen einfach, da die wichtigsten Einstellungen über einen zentralen Drehschalter vorgenommen werden. Durch die erstklassige Saugleistung werden verschiedenste Einsatzbereiche ermöglicht: Schleifarbeiten, Montage- und Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen.

Sicherheitssauger der Staubklasse M Filtrationseffizienz von 99,9 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Halbautomatische Filterabreinigung Ap Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Flachfaltenfilter Wet & Dry Zertifiziert für Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %. PES-Faser-Material: verrottungssicher und unempfindlich. Ideal für Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung Transportsichere Befestigung des Netzkabels und Schlauchs. Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser. Zeitersparnis und verlängerte Lebensdauer des Netzkabels. Entnehmbares Filtergehäuse Flachfaltenfilter: schneller und leichter zu reinigen. Regelmäßige Reinigung: längere Lebensdauer des Filters. Verhindert falsches Einlegen des Flachfaltenfilters. Integrierte Zubehöraufbewahrung Verliersichere Aufbewahrung für den Transport. Zeitersparnis: Zubehör ist schnell griffbereit. Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.