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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te M | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und langem Saugrohr auf weißen Hintergrund.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Ap Te M

    Bestellnummer: 1.148-251.0

    • 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
    • Halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe
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