Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L | Kärcher

Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen: Der Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L ist ein Universal-Gerät für professionelle Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen. Der kompakte Allessauger überzeugt dank dem automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub über lange Arbeitsintervalle hinweg. Schmutz und Flüssigkeiten werden zuverlässig in einem robusten 30 Liter großen Behälter gesammelt, der über einen Bumper und stabile Metalllenkrollen verfügt. Das einfache Handling und die durch den zentralen Drehschalter kinderleichte Bedienung des Geräts, erleichtern die Arbeit enorm. Das Gerät ist mit stark verbessertem Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeuge und Boxen dank gummierten Flächen und Verzurrmöglichkeiten verrutschsicher abgestellt oder sogar fixiert werden.

Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen. Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser. Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut. Entnehmbares Filtergehäuse Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen. Das falsche Einlegen des Flachfaltenfilters wird unmöglich gemacht. Zentraler Drehschalter Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar. Automatische Filterabreinigung Tact Ermöglicht eine konstant hohe Saugkraft und Filterleistung. Automatische Reinigung des Filters durch kraftvolle Luftstöße. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.