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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und flexiblem Saugschlauch auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact L

    Bestellnummer: 1.148-201.0

    • 30-l-Behälter, Antistatikvorbereitung, Staubklasse L, Kabel-/Zubehöraufnahme
    • Filterabreinigung Tact, robuster Behälter mit Bumper, stabile Metalllenkrollen
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry