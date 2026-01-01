10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Basic M | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Details und schwarzem Schlauch, auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te Basic M

    Bestellnummer: 1.148-238.0

    • 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe