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    Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und flexiblem Saugschlauch auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 40/1 Tact Te L

    Bestellnummer: 1.148-311.0

    • 40-l-Behälter, Antistatikvorbereitung, Staubklasse L
    • Filterabreinigung Tact, elektrische Saugkraftregulierung, Gerätesteckdose
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe