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    Nass-/Trockensauger NT 48/1 | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit grauem Gehäuse, schwarzem Deckel und gelben Akzenten, auf Rollen mit langem Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 48/1

    Bestellnummer: 1.428-620.0

    • 48-l-Behälter, robustes Fahrgestell, Ablassschlauch, Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter