Nass-/Trockensauger NT 50/1 K | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.148-470.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar)
273
Behälterinhalt (l)
50
Aufnahmeleistung (W)
1200
Leistung Entsorgungspumpe (W)
1100
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
7.5
Schalldruckpegel (dB(A))
67
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
28
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
32.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
640 x 370 x 1045
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete