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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 K | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und einem langen Saugrohr auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 K

    Bestellnummer: 1.148-470.0

    • 50-l-Behälter, zum Saugen großer Flüssigkeitsmengen, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung, Grobschmutzfilter
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Grobschmutzfilter, Saugschlauch ölbeständig