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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und Rollen, ausgestattet mit einem langen Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 Mwf

    Bestellnummer: 1.148-472.0

    • 55-l-Behälter, für Feuerwehr und große Wassermengen, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Schmutzwasserpumpe, PRCD-K-Schalter mit IP68-Stecker, C-Kupplung mit Absperrhahn
    • Bodendüse 370 mm, Fugendüse, Grobschmutzfilter, Saugschlauch ölbeständig