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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te H ACD | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und zwei Rädern, ausgestattet mit einem langen Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 Tact Te H ACD

    Bestellnummer: 1.148-437.0

    • 50-l-Behälter mit Schubbügel, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Safety/HEPA, Werkzeugmuffe