Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te M ACD | Kärcher

Dank sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact entfernt der NT 50/1 Tact Te M ACD extrem hohe Mengen Feinstaub bei garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Durch die Zertifizierung nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 ist das Gerät für das Aufsaugen brennbarer Stäube zugelassen. Die Saugleistung wird kontinuierlich sensorgesteuert überwacht und die Filterabreinigung bedarfsgerecht geregelt. Der robuste 50-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen, verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch bewältigt auch große Mengen Feinstaub der Staubklasse M, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Der Ablassschlauch ermöglicht die einfache Entsorgung großer Flüssigkeitsmengen. Für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen bietet es eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein komplettes Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör. Bereits abgelagerter Staub wird zuverlässig mit dem Zubehörset (4-m-Saugschlauch, Edelstahlsaugrohre, breite Bodendüse) aufgenommen. Sämtliches Zubehör kann dank durchdachter Aufbewahrungslösungen sicher am Gerät verstaut werden.

Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission. Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent Schutz der Gesundheit vor lungengängigen Feinstäuben. Geprüft nach Staubklasse M. ACD-Zertifizierung Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Kühlluftfiltration Verlängert die Lebensdauer der Turbine. Sicherheitssauger der Staubklasse M Filtrationseffizienz von 99,9 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Flachfaltenfilter Wet & Dry Zertifiziert für die Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %. PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung: verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich. Ideal zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz. Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen. Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring. Regulierung der Saugkraft über den Drehring. Großer 50-Liter-Behälter Mit praktischem, verstellbarem Schubbügel für leichten Transport. Integrierter Ablassschlauch zur leichten Entsorgung großer Flüssigkeitsmengen.