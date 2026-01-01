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    Nass-/Trockensauger NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit schwarzem Gehäuse, gelbem Knopf und silbernem Tank auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 55/2 Tact² Me I

    Bestellnummer: 1.667-237.0

    • 55-l-Edelstahlbehälter, Antistatikvorbereitung, 2 Turbinen, Schubbügel
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Dry
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