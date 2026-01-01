Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap | Kärcher

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.

Integrierte Ablagefläche Große, praktische Ablagefläche auf Gehäusekopf. Werkzeug und Zubehör sind stets griffbereit. Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig) Ablassschlauch ist leicht und schnell zugänglich. Flüssigkeiten können bequem und sauber entsorgt werden. Halbautomatische Filterabreinigung Ap Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Sorgt für Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer. Schlauch- und Krümmerfixierung Beim Transport stets verliersicher befestigt. Praktische und ordentliche Geräteverstauung. Ergonomischer Schubbügel Komfortabler und einfacher Transport des Saugers.