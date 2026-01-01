Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.667-286.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Behälterinhalt (l)
65
Behältermaterial
Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)
2760
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
10
Schalldruckpegel (dB(A))
73
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
24.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
31.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
575 x 490 x 880
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen