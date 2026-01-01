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    Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und Rollen, Ansicht von vorne.

    Nass-/Trockensauger

    NT 65/2 Tact²

    Bestellnummer: 1.667-286.0

    • 65-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Schubbügel
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Wet & Dry