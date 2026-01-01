Nass-/Trockensauger NT 70/2 | Kärcher

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.

Integrierte Zubehöraufbewahrung In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert. Integrierter Ablassschlauch Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern. Ergonomischer Schubbügel Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden. Robuster Bumper Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.