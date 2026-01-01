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    Nass-/Trockensauger NT 70/2 | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Korpus, schwarzem Deckel und gelben Akzenten, ausgestattet mit einem langen Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 70/2

    Bestellnummer: 1.667-269.0

    • 70-l-Behälter, 2 Turbinen, Schubbügel, Ablassschlauch, Netzkabelaufnahme
    • 2 Turbinen: starke Saugleistung, robuster Bumper, große Räder
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter