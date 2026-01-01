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    Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter, schwarzem Deckel und gelben Bedienelementen auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 70/3 Me Tc

    Bestellnummer: 1.667-274.0

    • 70-l-Edelstahlbehälter, 3 Turbinen, Schubbügel, Ablassschlauch, Kippfahrgestell
    • 3 Turbinen: starke Saugleistung, robuster Bumper, große Räder, Zubehöraufnahme
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter