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    Nass-/Trockensauger NT 75/1 Me Ec M Z22 | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter, zwei großen Rädern und einem langen Saugrohr auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/1 Me Ec M Z22

    Bestellnummer: 1.667-332.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M, Schubbügel
    • Bürstenloser EC-Motor (5000 h), Zulassung brennbare Stäube Zone 22
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Fugendüse
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