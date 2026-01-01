Nass-/Trockensauger NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

Der erste Kärcher-H-Sauger in dieser Größenklasse! Mit einem ausgeklügelten Komplettsystem bietet der NT 75/1 Tact höchste Sicherheit bei der Entfernung gefährlicher Stäube. Der mit Tact-System und 75 l-Edelstahlbehälter ausgestatte Nass-/Trockensauger entspricht voll und ganz den gesetzlichen Vorgaben für Sicherheitssauger der Staubklasse H und ist sogar für die Aufnahme von Asbest zugelassen (gem. TRGS 519). Automatisch kontrolliert das Gerät die Luftgeschwindigkeit. Beim Unterschreiten des Grenzwerts von 20 m/s erklingt ein akustisches Warnsignal. Der H-Klasse-Hauptfilter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 %. Das im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsfilterset gewährleistet eine staubfreie Entsorgung.

Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission. Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519 Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden. Schlauchwahlschalter Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.