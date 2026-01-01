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    Nass-/Trockensauger NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

    Kärcher Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter, schwarzem Griff und gelben Bedienelementen auf Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/1 Tact Me Te H

    Bestellnummer: 1.667-294.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H, Schubbügel
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, Zulassung Asbeststaub, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Fugendüse, Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)