Nass-/Trockensauger NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Nass-/Trockensauger
Bestellnummer: 1.667-294.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Behälterinhalt (l)
75
Aufnahmeleistung (W)
1000
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
10
Kabelmaterial
Gummi
Schalldruckpegel (dB(A))
67
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
24.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
640 x 540 x 925
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete