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    Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Edelstahlbehälter, schwarzem Deckel und gelben Akzenten, auf Rollen mit Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/2 Ap Me Tc

    Bestellnummer: 1.667-292.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Schubbügel, Kippfahrgestell, Ablassschlauch
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, elektronische Füllstandskontrolle
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry