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    Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Edelstahlbehälter, gelben Bedienelementen und Rollen, geeignet für professionelle Reinigung.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/2 Tact² Me

    Bestellnummer: 1.667-288.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Antistatiksystem, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Dry