LKW Waschanlagen - Systemlösungen für die Nutzfahrzeugwäsche | Kärcher

TB
Robust. Effizient. Wirtschaftlich.
Die flexible Lösung für Transportunternehmen, für die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und optimale Ergebnisse im Vordergrund stehen.
Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen benötigen Sie Anlagen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Ob Lkw, Bus oder Kommunalfahrzeug. Mit unseren Nutzfahrzeug-Waschanlagen erleben Sie professionelle Effizienz jeden Tag neu.
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Kompakt. Zuverlässig. Unkompliziert.
Die perfekte Lösung für kleine Transportunternehmen mit wenig Platzbedarf und begrenztem Budget.