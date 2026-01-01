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    Pad braun 25 cm | Kärcher

    Braunes, rechteckiges Reinigungspad mit grober Struktur auf weißem Hintergrund.

    Pad braun 25 cm

    Bestellnummer: 6.999-353.0

    Mittelhoch abrasives, braunes Reinigungspad zur Beseitigung von Verschmutzungen auf nicht textilen Böden und anderen, unempfindlichen Oberflächen.
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