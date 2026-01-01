Pad braun 25 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-353.0Mittelhoch abrasives, braunes Reinigungspad zur Beseitigung von Verschmutzungen auf nicht textilen Böden und anderen, unempfindlichen Oberflächen.
Schmutzart
Stark haftende Verschmutzung
Verschmutzungsgrad
Niedrig bis stark
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 120 15
Abmessungen, verpackt (mm)
250 120 15
Anwendungsgebiete