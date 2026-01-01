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    Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

    Schwarzes, rundes Reinigungspad mit rauer Oberfläche auf weißem Hintergrund.

    Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 Stück

    Bestellnummer: 6.369-001.0

    Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.