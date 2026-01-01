Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

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Bestellnummer: 6.369-001.0Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Farbe
Schwarz
Durchmesser (mm)
356
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1