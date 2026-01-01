Pad, Mittelweich, Rot, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.369-003.0Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Farbe
Rot
Durchmesser (mm)
356
Härtegrad
Mittelweich
Menge (Stück)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9