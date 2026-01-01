Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück | Kärcher

    Rundes, dunkelrotes Reinigungspad mit zentraler Öffnung auf weißem Hintergrund.

    Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück

    Bestellnummer: 6.371-147.0

    Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.