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    Pad schwarz 25 cm | Kärcher

    Schwarzes rechteckiges Reinigungspad mit grober Struktur auf weißem Hintergrund.

    Pad schwarz 25 cm

    Bestellnummer: 6.999-354.0

    Hoch abrasives, schwarzes Reinigungspad zur Beseitigung von Verschmutzungen auf nicht textilen Böden und anderen, unempfindlichen Oberflächen.
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