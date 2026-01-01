Pad schwarz 25 cm | Kärcher

Das schwarze Reinigungspad von Kärcher ist ein effektives, kompaktes Hilfsmittel zur Intensiv-, Grund- und Unterhaltsreinigung nicht textiler Böden und unempfindlicher Oberflächen, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind. Das hoch abrasive Pad eignet sich auch ideal zur Beseitigung von Wachs und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich. Für manuelle Einsätze empfiehlt Kärcher die Verwendung mit unserem passenden Handpadhalter, zur Bodenreinigung die Verwendung mit unserem Padhalter mit Gelenk und Stiel.