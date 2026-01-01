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    Pad-Sohle Klettsystem 60 cm | Kärcher

    Schwarzes, wellenförmiges Schaumstoffpolster mit strukturierter Oberfläche, vor weißem Hintergrund.

    Pad-Sohle Klettsystem 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-322.0

    Wechselbare Padsohle (60 cm) für das Staubwischgerät Klett, 60 cm, von Kärcher. Mit strukturiertem Schaumstoff zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses.
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