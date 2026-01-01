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    Pad weiß 25 cm | Kärcher

    Weißes rechteckiges Reinigungspad mit strukturierter Oberfläche auf weißem Hintergrund.

    Pad weiß 25 cm

    Bestellnummer: 6.999-102.0

    Weißes, vielseitig einsetzbares Reinigungspad von Kärcher zur intensiven Reinigung von Böden und Oberflächen.
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