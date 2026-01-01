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    Padtreibteller, 479 mm | Kärcher

    Runde schwarze Schleifscheibe mit zentraler Befestigung und kleinen Löchern auf der Oberfläche.

    Padtreibteller, 479 mm

    Bestellnummer: 4.762-534.0

    Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.