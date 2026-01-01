Padtreibteller STRONG, 375 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-591.0Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.
Durchmesser (mm)
375
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.6