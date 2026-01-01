Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Mehrere braune Staubsaugerbeutel mit aufgedruckten Anweisungen in einer Reihe angeordnet.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Bestellnummer: 6.904-294.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.