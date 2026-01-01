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    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2 | Kärcher

    Stapel weißer Staubsaugerbeutel mit rundem Kartonverschluss auf weißem Hintergrund.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2

    Bestellnummer: 8.634-104.0

    Hochwertige Papierfiltertüten, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.