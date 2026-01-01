Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 8.634-104.0Hochwertige Papierfiltertüten, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.
Anzahl (Stück)
10
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 290 x 110