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    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 66/2, CV 85/2 | Kärcher

    Stapel weißer Staubsaugerbeutel mit rundem Kartonverschluss auf weißem Hintergrund.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 66/2, CV 85/2

    Bestellnummer: 8.621-509.0

    Hochwertige Papierfiltertüten, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.