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    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1 | Kärcher

    Mehrere braune Staubsaugerbeutel mit runden Öffnungen und der Aufschrift "Top Oben" in einer gestapelten Anordnung.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1

    Bestellnummer: 6.904-312.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.