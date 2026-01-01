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    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 7/1, T 9/1, T 10/1 | Kärcher

    Zwei Stapel brauner Staubsaugerbeutel mit runden Öffnungen und Aufschrift "Top Oben".

    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 7/1, T 9/1, T 10/1

    Bestellnummer: 6.904-333.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.