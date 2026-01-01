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    Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1 | Kärcher

    Kärcher Staubsaugerbeutel, braun, 2-lagig, gestapelt, mit rundem Anschluss, Aufschrift "6.904-058", Anzahl: 200 Stück.

    Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1

    Bestellnummer: 6.904-318.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.