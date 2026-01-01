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    Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

    Fünf Staubsaugerbeutel aus Papier, gestapelt, mit Kartonverschluss oben sichtbar.

    Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    Bestellnummer: 6.904-285.0

    Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.