PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.295-255.0Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.
Gebindegröße (kg)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13.2
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 450 x 120
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete