Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63 | Kärcher

    Großer weißer Beutel mit Etikett, auf dem Text und Bilder zu sehen sind. Der Beutel liegt flach auf einer weißen Oberfläche.

    PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63

    Bestellnummer: 6.295-255.0

    Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.
    Angebot anfordern