PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10 | Kärcher

Bestellnummer : 6.295-260.0

Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.